Usta bıçakçıya sanatçılık ünvanı

EROL TAŞKAN

Çorumlu ünlü bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, Kültür Bakanlığı tarafından sanatçı olarak ilan edildi. Yaptığı tüm üretimleri, bıçakçılık sanatını geleceğe taşımak ve Türk bıçak sanatını layıkıyla yaşatmak olduğuna her fırsatta dile getiren ünlü bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, hedefine ulaştı.

Geleneksel El Sanatları alanında bıçak imalatı dalında Kültür Sanatçısı ünvanı olan ünlü bıçak ustası. Bundan sonra bıçak sanatçısı olarak anılacak.

Hakimiyet’in 31 Ekim 2019 tarihli, “Genç bıçakçıdan büyük hedef” başlığıyla paylaştığımız haberimizde, Abdulsamet Poyraz’ın sanatına karşı duyduğu heyecan ve onu geliştirerek geleceğe taşımaktaki azmi, okurlarımız tarafından da takdirle karşılanmıştı.

Kültür Bakanlığı, çok uzun ve ciddi bir inceleme sürecinin ardından adeta kılı kırk yararak verilen kararla, ortaya koyduğu birbirinden güzel eserlerin gerçek el sanatını yansıttığı ve Türk bıçak kültürünü temsil etmeye layık görüldüğüne karar verdi.

Bu kararla ünü Çorum sınırlarını aştığı gibi Türkiye sınırlarını da aşan ASP Bıçakçılık Sahibi Abdulsamet Poyraz, Kültür Bakanlığı sanatçı listesine kaydedildi.

İşine aşık, mesleğini ticari kaygılardan öte geleceğe taşımak hedefiyle başarı çıtasını her geçen gün artıran Abdulsamet Poyraz, “Derdimiz sadece para kazanmak değil. Nasibimiz ne kadarsa o kadar kazanacağız. Bununla birlikte bir meslekten daha çok kültürümüz olan bıçak imalatını yaşatıp gelecek kuşaklara en orijinal haliyle taşımak istiyorum. Bıçak yapmak, ham demire form vermekten ibaret değildir. Ecdadımızdan devraldığımız bu kıymetli hazineyi, aslına uygun olarak yapmak ve aldığımız emaneti gelecek nesillere taşımanın gayretindeyiz. Bu konuda müracaatımızı değerlendirip, bizi sanatçı kimliği ile onurlandıran Bakanlığımıza ve kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2022, 11:10