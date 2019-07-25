FATİH BATTAR

Çorum’da kaldırım işgallerine yönelik başlatılan çalışmaları kapsamında uyarılar devam ediyor. Belediye zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafları bir kez daha uyararak, işgallerin sora ermesini istedi.

Geçtiğimiz ay başlatılan kaldırım işgaline yönelik çalışamlar STK, esnaf odaları tarafından desteklenmişti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise kaldırım işgali ile ilgili konuyu esnafla karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çözeceklerini açıklamıştı.

Ekipler dün uyarılara devam etti. Kaldırım işgali yapan esnafları tek tek uyaran zabıta ekipleri, kaldırım işgali devam etmesi durumunda idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Hemşehrilerimizin hayatını zorlaştıran ve zaman zaman şikayetlerini dile getirdikleri konuların başında gelen kaldırım işgalinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Esnaf kardeşlerimizin bu konuda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyorum. İnşallah bu konuyla ilgili şikayetleri esnafımız, yayalar ve Belediyemiz işbirliği ile çözüme kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı