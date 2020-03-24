Uygulama Oteli sağlık personeline tahsis edildi

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 maddelik yen karar aldı. Alınan karar doğrultusunda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personellerden nöbet sonrası evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları için konaklama amaçlı ilimiz merkezinde yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinin tahsis edilmesine karar verildi.

Koronavirüs salgınının önlenmesi ve vatandaşların korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı yeni kararlar şu şekilde açıklandı;

MADDE 1- İlimizde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olanlardan; yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulan doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, muhtarlar, kurum il müdürleri, sosyal hizmet görevlileri vb. için ilgili odalarından veya meslek kuruluşlarından alınacak uygun görüş üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde “Çalışabilir” belgesi verilenlerin faaliyette bulunabileceklerine,

MADDE 2- İlimizde şehir içi veya şehirlerarası yol güzergâhlarında yapılan güvenlik kontrolleri esnasında sağlık yönünden şüpheli görülen kişilerin 112 Acil Sağlık Hizmetleri tarafından en yakın sağlık kuruluşuna naklinin sağlanmasına,

MADDE 3- İlimiz şehirlerarası otobüs ve ilçe minibüs terminalinde Belediye Başkanlığı tarafından dezenfeksiyon çalışmalarının yapılmasına,

MADDE 4- PTT binası önünde oluşabilecek yığılmaların önlenebilmesi için 80 yaş ve üzeri evde hizmet uygulamasının, 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlarımız için de uygulanmasına, belirtilen vatandaşlarımızın taleplerinin 112, 155, 156 üzerinden Vefa iletişim merkezine iletilmesi durumunda PTT ve Vefa İletişim Merkezi saha ekipleri ile vatandaşlarımızın işlemlerine yardımcı olunmasına,

MADDE 5- İlimizde muhtelif noktalarda bulunan umuma açık tuvaletler ile cami tuvaletlerinin, Belediye Başkanlığı tarafından temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılmasına,

MADDE 6- İlimiz mahalle muhtarlarının Valiliğimize iletilen taleplerine istinaden, mahalle muhtarlık hizmetlerinin, 14:00 - 18:00 saatleri arasında sunulmasına, mahalle muhtarlıklarının bu saatler haricinde kapalı olmasına,

MADDE 7- Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personellerden nöbet sonrası evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları için konaklama amaçlı ilimiz merkezinde yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinin tahsis edilmesine,

MADDE 8- Temel eğitim ve orta öğretimde okulların faaliyetlerine ara verildiğinden, evde uzaktan eğitim yöntemiyle derslere devam eden öğrencilerin mümkün mertebe kamuya açık alanlarda vakit geçirmemeleri ile evde aileleri ile birlikte olmalarının tavsiye edilmesine,

MADDE 9- İlimizde kurulan sebze meyve pazarlarında sosyal mesafelenmenin sağlanması amacıyla tezgâhların aralarının açılmasına, gıda maddeleri dışındaki malzeme ve eşya satışına ara verilemesine,

MADDE 10- İlimiz genelinde bulunan tüm mesire ve piknik alanları ile ilimiz merkezinde yer alan Çomar Barajı çevresinin piknik yapmak amaçlı kullanımının yasaklanmasına,

MADDE 11- İlimizde tuğla, kiremit vb. üretim yapan toprak sanayicilerinin faaliyetlerinin 25 Nisan 2020 tarihine kadar ara verilmesine,

MADDE 12- İlimiz farklı noktalarında bulunan kuruyemişçilerin ürünlerini açıkta satmamalarına, ürünlerini uygun bölümlerde kapalı olarak muhafaza etmelerine, talep edilen ürünlerin paketleme ve satışının işyerinde görevli personel tarafından hijyen kurallarına uygun olarak yapılmasına,

MADDE 13- İlimizde çöp konteynerlerinden kağıt, plastik, cam, metal vb. malzemelerin toplanmasının yasaklanmasına,

MADDE 14- İlimizde bulunan bankalara ve PTT’ye ait tüm bankamatiklerin gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin bankalar ve PTT tarafından yapılmasına, bankamatiklerde gerekli hijyen önlemlerinin alınmasına,

MADDE 15- İlimizde konaklama hizmeti veren otellerde lobi, lokanta, kafe vb. iç mekânlarında sosyal mesafelenmenin sağlanmasına, bu konuda otel iç bölümlerinde işletmecileri tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasına, gerekli önlemlerin alınmasına,

MADDE 16- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 17- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına karar verilmiştir”

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 19:05