Üyüklüler yağmur ve şükür duasında buluştu

EROL TAŞKAN

Üyük Köyü sakinleri hafta sonu düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası’nda bir araya geldi.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Müftü Muharrem Biçer ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, yağışların bereketli olması için el açıp dua eden cemaat, yağan yağmur ve bereketlenen ürünleri için de şükür niyazında bulundu.

Şehit Babası emekli İmam Hatip Uğur Beker’in yaptırdığı duaya hep birlikte amin diye Üyüklüler ve davetliler, duanın ardından köylüler tarafından serilen bereket sofrasında ağırlandı.

Üyük Köyü Muhtarı Ali Yalvaç, her yıl düzenledikleri yağmur duasını, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenleyemediklerini, köy namına alınan kurbanın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlandığını hatırlatarak, “Çok şükür pandemi günleri de geride kaldı. Allah’ın izniyle eskisi gibi bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirme fırsatı bulduk. Yağmurlarımız bereketli, ürünler verimli. Allah cümlemizi afetlerden korusun, yağmurlarımızı ürünlerimizi bol ve bereketli kılsın. Birliğimiz dirliğimiz daim olsun. Uzaktan yakından duamıza teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.