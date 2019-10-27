‘Uyuşturucu kullanım yaşı 8’e kadar düştü’

M.BURAK YALÇIN

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, sentetik uyuşturucunun 10 gün kullanıldığında beyni delik deşik ettiğini belirterek, Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e kadar düştüğünü söyledi.



Anadolu Gençlik Derneği, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şuurlu Öğretmenler Derneği, İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği ve Din Görevlileri Birliği Derneği’nin yer aldığı Milli Görüş Kuruluşları tarafından “Çocuklar Ölmesin! Uyuşturucu İle Mücadele” konulu konferans gerçekleştirildi.

Önceki akşam Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, SP Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Milli Görüş Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



GÖLE: ACİLEN MANEVİ KALKINMA ÇALIŞMALARINA İHTİYAÇ VAR

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açış konuşmasını yapan AGD Çorum Şubesi Başkanı Mehmet Göle, acilen manevi kalkınma çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirterek konuşmasında şunları kaydetti: “Biz inanıyoruz ki Müslümanlar galip gelecek. Ancak bu zafer İslam ahlakını kuşanmış, bedenen ve ruhen sağlıklı, imanlı gençlerle kazanılabilir. Bu yüzden yıllardır “önce ahlak ve maneviyat” diyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki ateizm, deizm ve agnostizme yöneliş var. Çocuklarımız anne babalarına benzemiyor. İnandığımız dini bilmiyoruz. Mutluluğu, huzuru sevgiyi bulamayanlarımız ruhsal ihtiyaçlarını karşılayamayanlar, bu ihtiyaçlarını uyuşturucuda arıyor. Bu veriler toplumun dini ve ahlaki yapısının çöktüğünün göstergesidir. Acilen Manevi Kalkınma çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu milletin istikbali manevi yapımızın ve aile yapımızın tahkimatından geçmektedir.”



AY: TOPLUM 10, 15 YIL ÖNCEKİ HASSASİYETLERİNİ KAYBETTİ

Programa konuşmacı olarak katılan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay ise toplumun 10, 15 yıl önceki hassasiyetini kaybettiğini ifade ederek, “Biz bizi biz yapan değerlerden her geçen gün uzaklaşıyoruz. Şans oyunları deniyor. Bu kumardır. Şans oyunu diyerek işi yumuşatıyorlar. Türkiye’de şans oyunları adı altında oynatılan kumarın yüzde 60’ını 18-25 yaş arası gençler oynuyor. Ortaokul öğrencisi inancından, atasından, tarihinden haberi yok ama Macaristan takımlarını ezbere sayıyor. Nereden nereye geldik” dedi.



‘TELEFON SİGARADAN DAHA TEHLİKELİ’

Telefonun sigaradan daha tehlikeli olduğunu dile getiren Bilal Ay, “3 yaşındaki çocuğun elinde sigara görsek tepki veririz ama telefon görsek tepki vermeyiz. Halbuki telefon sigaradan daha tehlikeli. Çocuklar 0-3 yaş arası beyninin gelişimini tamamlamak zorunda. Çocuk muhakeme yeteneğini, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü ayırma özelliğini ve yeteneğini bu dönemde elde ediyor. O dönemde o bebeği televizyonla, tabletle ve telefonla muhatap edersek bizim çocuğumuzun muhakeme yeteneği gelişmiyor. Büyüdüğünde kötü bir şeyle karşılaştığında muhakeme yeteneğini tam manasıyla kullanamadığı için daha çabuk tuzağa düşüyor” diye konuştu.



Bağımlılık denilince akla uyuşturucu, alkol, kumar ve sigara geldiğini fakat birçok bağımlılık çeşidi olduğunu vurgulayan Ay, “Dizi, WhatsApp, sosyal medya, marka bağımlılığı var. Bunlar insanı narkozluyor. Yapman gereken şeylerden alıkoyuyor ama sentetik uyuşturucu hem bunu yapıyor hem de öldürüyor. Sentetik uyuşturucu bakıldığında organik gibi görünen, satılırken ottur zararı yoktur diye pazarlanan ama içerisinde fare zehirinden tarım ilacına kadar her biri öldürücü olan kimyasalları barındıran bir maddedir. İlk kullanıldığında bağımlılık yapıyor. 10 gün kullanıldığında beynin yüzde 60’ını delik deşik ediyor. En iyi 3 yılda öldürüyor. Bu maddeleri İstanbul’da 500 bin kişi kullanıyor. 40 kişiden birisi buna bulaşmış. Kullanım yaşı 8’e kadar düşmüş” ifadelerini kullandı.