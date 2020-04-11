‘Uzaktan eğitimde öncelik EBA olmalı’

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, koronavirüs salgını nedeniyle başlayan uzaktan eğitimde öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken hususları açıkladı.

Sarı, “Yaşanan koronavirüs salgını ile öğrencilerimizin eğitimden ve bilgiden yoksun kalmaması için ülkemizde eğitim yeni bir boyut kazanarak uzaktan eğitim modeline geçiş yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm seviyelerdeki eğitimin uzaktan yapılmasına karar vermesiyle birlikte Türkiye'deki uzaktan eğitimin adresi internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olmuştur. Platform sayesinde tüm ders içeriklerine tek yerden erişim sağlanabilmesinin yanı sıra öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini kapsayan porfolyolerine de erişim sağlanabilmektedir.

EBA’da 8. ve 12. sınıf seviyeleri için şu an mevcut olan ‘Canlı Sınıf’ uygulaması bütün sınıf seviyelerine yaygınlaştırılıncaya kadar farklı yazılımlar veya platformlar kullanan öğretmenlerimizin şu huşulara dikkat etmelerini önemle belirtmek istiyorum:

Uzaktan eğitim konusunda önceliğiniz her zaman sizler ve öğrencilerimiz için güvenli bir platform olan EBA olmalıdır.

Uzaktan Eğitim sürecinde, kişisel verilen korunmasının son derece önemli olduğunu asla unutmayın.

Platform ve yazılım uygulamalarına sosyal medya hesapları vasıtası ile giriş yapmayın.

Öğrencilerin kameralarını lisanslı olmayan programlarda kesinlikle açılmaması büyük önem arz etmektedir.

Öğretmen kontrolü dışında katılımcıların dosya paylaşımına izin vermeyin.

Oturum esnasında yapılan çalışmalar sosyal medyada paylaşılmamalı.

Kullanılan video konferans programının güncel ve güvenlik düzeyi yüksek bir program olmasına dikkat edilmelidir.

Kameranıza yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik yazılımları kullanılmalı.

Ekranınızı ve dosyalarınızı paylaşırken dikkatli olunmalı ve her türlü hesaba ait giriş bilgileri iyi korunmalıdır.

Değerli öğretmenlerim bu süreç içerisinde göstermiş olduğunuz azim ve fedakârlıklar çok büyük alkışları hak etmektedir. Sizlerin ve öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken bu hususlara önem vermenizi rica ediyorum. Sizlerin ve öğrencilerimizin zor durumlara düşmemesi ve kişisel güvenliğinizin korunması bizler için çok önemlidir." şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 11:57