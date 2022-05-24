Uzatılan kardeşlik elini budamaya kalktılar

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

Çorum’da 1980 öncesi hortlatılan Alevi – Sünni ayrımı, yıllardır pekiştirilen kardeşlik duyguları ile çok şükür ortadan kaldırılırken, her fırsatta dışardan gelen marjinal isimler ettikleri izansız laflarla adeta yeniden bir yara açmaya çalışıyor.

Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen temel atma töreninde, mikrofonu eline alan kimi isimler ettikleri olur olmaz sözlerle ne yazık ki yine fitnenin fitilini ateşleyip, Çorum’daki kardeşlik duygularına dinamit koymaya çalıştı.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı törende, adeta sizin burada ne işiniz var neviinden edilen büyük bir nezaketsizliğe, ayıba ve fitneye imza atıldı.

Vali ve Başkan tören alanından ayrıldı.

Her fırsatta Çorum dışından gelen insanların yıkıp kırdığı gönülleri onarmak hep bu milletin evlatlarına düştü. Kaldı ki, dışardan gelen bu insanların sözleri, pek çok Alevi isimden de yıllarca tepki görmüştür.

Hangi niyet ve hangi zihniyet olursa olsun, dışardan gelenlerin Çorum’a bıraktığı tortuyu temizlemekten yorulur olduk. Farklı idealler peşinde koşan militan tipli insanların, bizim hassasiyetlerimize saygı duymasını beklemenin beyhude bir beklenti olduğunu, yıllardır edindiğimiz tecrübelerle gördük.

Ev sahibi kim olursa olsun, bu memleketin kardeşlik duygularına balta vuracak hiç kimseyi bu memlekete buyur etmemeli.

Bu şehrin insanları ne yazık ki hep yıkıntıları onarmak zorunda kaldı. Kardeşlik için harcadığımız enerjiyi, her seferinde geride bıraktıkları kırgınlıkları onarmak için harcar olduk.

Alevilik namına söylenecek bir söz varsa, Çorumlu Alevi kardeşlerimiz söylesin.

İnanç merkezlerine edeple girmeyene, o inancı başında taç yapıp yüceltmek yerine ayağının altına basamak yapıp siyaset üretmeye çalışana fırsat verilmemeli.

Bu millete silah doğrultan PKK’nın siyasi uzantısı olanların, Aleviliği kendine siper edip güya Alevileri temsil iddiasıyla hele de kardeşlik ve barış gibi kutsal değerlerimizin arasına serpiştirdiği gizli düşmanlıklarını kusanlar, nereye giderlerse gitsinler, nerede konuşurlarsa konuşsunlar ama davet edilip konuşacakları yerler inanç merkezlerimiz olmamalı. Onların amaçlarının Alevilik olmadığının, HDP’nin reklamını yapmak olduğunun en açık göstergesini görmek isteyen, sosyal medya paylaşımlarına baksın. Sorsanız oraya Aleviliği temsilen geldiklerini iddia ederler fakat paylaşımlarının tümünde HDP’yi etiketleyip, aslında oraya HDP’nin reklamını yapıp kendilerine zemin bulmayı amaçladıklarını gözler önüne serdiler.

Vali ve Belediye Başkanı’nın tepkisi haklı bir tepkidir.

Mesele hassas, konu narin. Çorum yılların verdiği kardeşlik tecrübesiyle bir kez daha sağduyu ve kardeşlikten yana tavır aldı ve dışardan gelip zehrini kusanların ekmeğine yağ çalmadı. Ancak lütfen bu son olsun, yormayın bu milleti. Alevilik namına söz ettireceğiniz onca kıymetli insanımız varken, ortalığı karıştırmak niyetinde olanları buyur etmeyin bu memlekete.