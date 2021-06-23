Üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum'da hafriyat çalışması sırasında üzerine beton blok düşen işçi öldü.

Olay bugün İskilip'te gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre İskilip Belediyesi personeli Mustafa Cücük (49), hafriyat çalışması sırasında üzerine beton blok düştü.

Beton blokun altında kaldığını gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Cücük'ü beton bloğun altından kurtardı. Cücük'e ilk müdahale olay yerinde yapılırken, Cücük ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Cücük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

49 yaşında evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen belediye personelinin vefatı İskilip'i yasa boğarken, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de bir taziye mesajı yayınladı.

Sülük; "Geçirmiş olduğu elim kaza nedeniyle vefat eden mesai arkadaşımız Mustafa Cücük’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve belediyemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Merhumun cenazesinin yarın İskilip'te toprağa verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 18:56