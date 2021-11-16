Üzerine kimyasal ajan bulaşan 1 işçi KBRN Ünitesi'ne getirildi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, KBRN Tatbikatı yapıldı.
Tatbikata hastane idarecileri, HAP görevlileri, hastane personeli ve AFAD ekibi katıldı.
Tatbikat senaryosu gereği; üzerine kimyasal ajan bulaşan 1 işçi KBRN hizmet grubu ekibi ile olay bölgesinden alınarak KBRN Ünitesi'ne getirildi.
Kazazedeye dekontaminasyon işlemi yapılarak sağlık ekiplerine nakli sağlandı.Tatbikatın son bölümünde çalışmada yer alan ekiplerinde dekontaminasyonu yapılarak tatbikat başarılı bir şekilde sonlandırıldı.
Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021, 16:18