Uzman Dr. Didem Özkan özel muayenehanesini açtı

M.BURAK YALÇIN

Psikiyatri Uzmanı Dr. Didem Özkan, özel muayenehanesinde hizmet vermeye başladı.

Hasta kabulüne başlayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Didem Özkan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi aldı.

2018-2021 yılları arasında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan Didem Özkan, istifa ettikten sonra Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Ak İş Merkezi Numara 31/1 adresinde özel muayenehanesini açtı.

Depresyon, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, yeme bozuklukları, şizofreni, panikatak, travma bozuklukları ve stres bozuklukları alanlarında hizmet verdiğini ifade eden Özkan, Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikodinamik Yönelimli Terapi, Destekleyici Psikoterapi ve Yeme Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 16:37