Uzman Market hizmette

RECEP MEBET

Çorumlu genç girişimci Şükrü Can’ın sahibi olduğu Uzman Manav-Market, Ulukavak Mahallesi Özgürevler semti Pelit Camii karşısında hizmete girdi.

‘Dürüst hizmet, güvenilir alışveriş’ anlayışıyla perakende sektörüne adım attığını anlatan Şükrü Can, müşterilerinin teveccühünden memnun olduğunu söyledi.

“Gıda ve temizlik reyonlarımız başta olmak üzere tüm market ürünlerimizle müşterilerimizin hizmetindeyiz” diyen Can, “Mahalle bakkalı sıcaklığında samimi ve çağdaş dizaynıyla ferah bir alışveriş ortamı arayan herkesi Uzman Manav-Market’e bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 19:14