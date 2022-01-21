Uzmanından velilere tavsiye

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Elif Durak Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık Merkezi sahibi Çocuk Gelişimci Elif Durak, yarı yıl tatilinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda velilere tavsiyelerde bulundu.

Tatilin iyi değerlendirilmesinin çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimlerini ve aileler arasındaki ilişkiler açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çocuk Gelişimci Elif Durak, “Tatiller iyi değerlendirildiğinde paylaşılan anlarla hatıralarda yer eden, çocuğunuzun pek çok alandaki gelişimini destekleyebileceğiniz zaman dilimidir.” diyerek yarıyıl tatilinin nasıl daha verimli ve keyifli hale getirilebileceği hususunda şu tavsiyeleri verdi:

‘ÇOCUĞUNUZA DEĞERLİ OLDUĞUNU HİSSETTİRİN’

“Sözlerimizle ve davranışlarımızla çocuğunuza onu sevdiğinizi ve değerli olduğunu hissettirin. Yaşama dair rehberlik edin. Çocuklar yaşama dair deneyimleri az olmasına rağmen sevilip sevilmediklerini hissederler.

‘KARNEYİ ÇOCUĞUNUZUN BAŞARISININ TEK KRİTERİ OLARAK GÖRMEYİN’

Çocuğunuzun yarıyıl içerisinde sergilemiş olduğu performansı ne olursa olsun, başarının tek ölçütü olarak değerlendirmek doğru değildir. Çocuğunuzun çabası, potansiyeli ve yetenekleri bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Sizin hırsınız; çocuğunuzun öğrenme isteğinin önüne geçiyorsa, onun kendine olan güveni asla gelişemez. Bir şeyleri başarabilmek için hep size bağımlı olduğunu hisseder.

‘TATİL ÖDEVLERİNİ PLANLAYARAK YAPIN’

Öğrenme gelişimin en önemli basamaklarındandır ve süreklilik gerektirir. Öğrenilenlerin tekrar edilmesi ve pekiştirilmesi önemlidir. Tatilde yapılacak planlamalar doğru hazırlanırsa sorunsuzca tamamlanabilir. Çocuğunuzun sürekli ders çalışmasını beklemeyin. Yarıyıl tatilinde yaptığınız planlara ek olarak yarıyıl sonraki dönem planlarınızı da konuşarak daha kolay gerçekleştirebilmesine yardımcı olun.

‘BÜYÜK ÖDÜLLER VERMEYİN’

Karnesi için çocuğunuza büyük maddi ödüller sunmanız, onun başarısının başlı başına bir ödül olduğunu hissetmesinin önüne geçer. İyi bir karneye verilebilecek en değerli hediye; çocuğunuzun çabasının başarıyı getirdiğini görmesi ve sizin de onu takdir etmeniz olacaktır. Bu duygular hiçbir paranın satın alamayacağı kadar kıymetli birer hediyedir.

TEKNOLOJİ KULLANIM

Hemen hemen her anne ve baba çocuğunun bilinçli olarak teknolojiyi kullanmasını istiyor. Bunun için örnek olun! Beyin gelişimi açısından öz denetimden sorumlu bölge, beynin en son gelişen kısımlarındandır. Bu sebeple de çocuklar isteklerini ertelemekte zorlanırlar, kurallara ihtiyaç duyarlar. Sadece kural koymak yeterli değil, lütfen iyi bir örnek olmaya özen gösterin.

‘BİRLİKTE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİN’

Küçücük şeylerden inanılmaz mutluluklar üretmek, çocukların en önemli özelliklerindendir. Tatilde beraber yapabileceğiniz etkinlikler onun yeni deneyimler kazanması ve öğrenmesi için harika bir fırsat. Birlikte sinema, tiyatro, müze gezintisi, konser, spor vb. etkinlikleri planlanabilir, yeni deneyimler kazanmasını ve paylaşımlar yapmasını kolaylaştırabilirsiniz.”