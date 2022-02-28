Uzun’dan kan bağışı çağrısı

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, sanayi esnafına kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılay’ının kan stoklarının eridiğine ve acil kana ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Oda Başkanı Uzun, 2 Mart Çarşamba günü Mimar Sinan Mahallesi Ankara yolu 3. Cadde’de (Nur Oto Dizayn karşısı) 10.00-17.00 saatleri arasında Kızılay tarafından kan toplanacağını kaydetti.

Kan vermek isteyen tüm oda üyelerini kan bağışında bulunmaya davet eden Necmettin Uzun, Kızılay'a kan bağışında bulunmanın her şeyden önce vatandaşlık ve insanlık görevi olduğunu, bu yüzden kendisinin de sık sık kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle kan bağış oranlarında ciddi düşüş yaşandığını ifade eden Uzun, “Hastanelerde şifa bekleyen hastalar kan bulmakta güçlük çekiyor. Kan bekleyen hasta, biz ya da bir yakınımız da olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak empati kurmalı, her zamankinden daha fazla kan bağışında bulunarak hastaların şifa bulmasına vesile olmalıyız. Bu nedenle esnaf ve sanatkarlarımızı Kızılay'a kan bağışında bulunmaya ve kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 19:21