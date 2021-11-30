Vaka sayımızda sert düşüş

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı.

Vaka sayımızda sert düşüş

M.BURAK YALÇIN

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahretin Koca 13-19 Kasım arasında 100.000 kişide bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını belirten haritayı açıkladı.

Çorum’da geçtiğimiz hafta 347,46 olan vaka sayısı 13-19 Kasım arasındaki bir haftalık süreçte 268,99’a geriledi.

Bakan Koca, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun ve Mardin olduğunu ifade etti.

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