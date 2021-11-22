Vaka sayısı en yüksek olan 15 il arasındayız

FATİH BATTAR

Vaka sayıları düşüşe geçse de Çorum, Türkiye’de vaka sayısı en yüksek olan 15 il arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahretin Koca 6-12 Kasım arasında 100.000 kişide bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını belirten haritayı açıkladı.

Çorum’da geçtiğimiz hafta 365,01 olan vaka sayısı 6-12 Kasım arasındaki bir haftalık süreçte 347,46’ya geriledi.

Eylül ayı itibariyle yükseliş trendine giren vaka sayıları son bir aylık süreçte düşüş eğilimine girdi. Bu verilere göre günlük ortalama vaka sayısı 300’ün altına düştü.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021, 18:18