Vaka sayısımız 100 binde 200'lere kadar düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan'da iller bazında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Açıklanan tabloya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 315 olan vaka sayısı 100 binde 218'e kadar düştü. 29 Nisan'dan başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 100 binde 475'e çıkan vaka sayımız, kısıtlama ve denetimlerle birlikte bu hafta 100 binde 218'e kadar düştü. Geçtiğimiz hafta bölgede en yüksek vaka sayısına sahip olan ve Türkiye'de vaka sayısında ilk 30 il içinde yer alan Çorum bu hafta bölgede Tokat'tan sonra ikinci sırada yer aldı. Bölgede sayıları ise şu şekilde;

"Amasya 216, Tokat, 224, Yozgat 204, Samsun 189."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." dedi

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 17:23