Vaka sayısında yine ilk 14'teyiz

FATİH BATTAR

Çorum'da bu hafta vaka sayısı değişmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan tabloya göre Çorum'da vaka sayısı değişmeyerek 100 binde 68,85 oldu.

Çorum'da iki hafta önce vaka sayısı 2.5 ay sonra ilk kez yeniden yükselmiş ve 100 binde 80’lere kadar çıkmıştı ama uyarıların ardından vaka sayıları yeniden 69’lara düştü ve iki haftadaır vaka sayısı 100 binde 69 olarak seyrediyor. Çorum vaka sayısında yine Türkiye ortalamasının üzerinde yer alarak, vaka sayısı en yüksek 14 il içinde yer aldı.

“VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”

Bakan Koca, paylaşımında “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım” mesajına yer verdi.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu. Koca’nın açıklamasına göre, vaka sayıları en çok Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat, Tokat, Erzincan, Kırşehir, Kars, Hakkari ve Kütahya’da azaldı.

Koca, açıklamasında “Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021, 18:58