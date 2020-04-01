Vakıf 19’dan yardım kampanyası

‘Ülkem İçin Ben de Varım’ adıyla yardım kampanyası başlatan Vakıf 19, hayırseverlerin ayni yardımlarını bekliyor.

Koronavirüs salgını nedeni ile dünyada ve Türkiye’de uygulanan ‘evde kal’ uygulamaları ve ekonomik sebepler nedeni ile gıdaya ulaşmakta zorluk çeken ya da bu salgının uzaması sonucu gıdaya daha zor ulaşması muhtemel kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yardımlaşma, farkındalık ve destek kampanyası başlattıklarını belirten Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Ekonomik durumu nedeni ile gıdaya ulaşamayacak durumda olan insanlarımıza yalnız olmadıklarını ve ülkemizin böyle durumlar karşısında nasıl kenetlendiğini göstermek için iş adamlarımızdan, sivil toplum örgütlerinden ve halkımızdan kampanyaya katılmalarını rica ediyoruz.” dedi.

Bir kutu gıda paketinin 150 TL olduğunu ve yapılan tüm ayni yardımların Çorum Valiliği yetkililerine resmi yollarla teslim edileceğini kaydeden Bilan, “Katılmak isteyenler bu gıda kolilerinden alarak ve ödemelerini kendi firmaları ya da şahısları adına yapacaklar ve belgelerini firma ya da şahısları adına düzenletebileceklerdir. Böylece de nakdi değil ayni bir yardım gerçekleştirilmiş olacaktır. Devletimiz güçlüdür ama sivil toplum örgütleri de gerekli sorumluluğu hissetmeli ve ülke için gerekli hassasiyeti göstermelidir. Bu gerekçelerle Vakıf 19 bu kampanyaya hem maddi olarak, hem de diğer kişiler tarafından ücretleri ödenen gıda paketlerinin hazırlatılması ve topluca valiliğimize ulaştırılması konusunda destek verecektir.

Ulusumuz sıkıntılı günlerden birlik beraberlik içerisinde birbirine sıkı sıkı sarılarak ve yardım elini diğer kardeşlerine uzatarak çıkmayı her zaman başarmıştır. Bu günler devletimizin aldığı tedbirler, sabır, yardımlaşma, vatandaşlarımızın da kurallara uymaları ve kendilerini korumaları neticesinde atlatılacaktır.

Çağrımıza destek olan, memleket meselelerini yüreğinde hisseden ve canı gönülden yardım eden tüm hayırseverlere, ayrıca sahada bizim sağlıklı kalmamız için çalışan tüm sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerine, basın mensuplarına şahsım ve Vakıf 19 Mütevelli Heyeti adına sonsuz teşekkür ediyorum. Milletimizle el ele devletimizin her zaman yanındayız.” şeklinde açıklama yaptı.