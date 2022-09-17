Vali 36’ncı kez kan verdi

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da göreve geldiği günden bu yana her fırsatta kan bağışının önemine dikkat çekerek Kızılay’a kan bağışında bulunan Vali Mustafa Çiftçi, 36’ncı kez kan bağışında bulundu.

Gazi Caddesi’nde bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi’ne giderek 36. kez kan bağışında bulunduğunu aktaran Vali Çiftçi, “Bugün Kızılay Kan Merkezinde 36. kan bağışımı yaptım. Bir gün bizim de Kızılay’dan taze kan ihtiyacımız olabileceğini düşünerek kan bağışında bulunalım. Sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Bir Ünite Kan Bir Can Demektir. Kan ver, can ver.” ifadelerini kullandı.