Vali bekçileri ödüllendirdi

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da olay yerine gitmek için taksi ücretini kendi ceplerinden ödeyen bekçileri ödüllendirdi.

Çorum'da önceki gün akşam saatlerinde müdahale ettikleri bir olayda şahısların kesici alet ile karşılık vermesi üzerine yetersiz kalan polis ekipleri haber merkezini arayarak takviye ekip talep etti.

Bahabey Caddesi’nde yaşanan kavga olayına yetişmek için taksi tutup, ücretlerini kendi ceplerinden ödeyen bekçi Yalçın Devren ile Ferhat Topuz’a Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Yalçın Devren ile Ferhat Topuz’a yaptıkları fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek, “Gayretlerinin bundan sonrada devam etmesini diliyorum. Başkalarına da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 18:38