Vali Çiftçi 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

FATİH BATTAR

15 Temmuz hain darbe girişimin 6.yılı dolayısıyla Vali Mustafa Çiftçi, o gece şehit olan Mustafa Avcu’nun ailesini ziyaret etti.

15 Temmuz’da Ankara’da Genelkurmay önünde FETÖ’cü hainler tarafından şehit edilen Mustafa Avcu’nun merkeze bağlı Karadona köyündeki evini ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Vali Çiftçi, acılı ailenin acısını bir kez daha paylaştı.

Vali Çiftçi daha sonra Hıdırlık’ta yatan 15 Temmuz şehidi ali Karslı’nın mezarını da ziyaret ederek, dua etti.

ŞEHİT MUSTAFA AVCU HAKKINDA

15 Temmuz’un en genç şehitlerinden biri olan 21 yaşındaki Şehit Mustafa Avcu, yatsı namazını kılar kılmaz Kızılay’a gitti. Annesinin elini öpmeyi unutup geri dönen ve annesine veda eden Avcu, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Mustafa Avcu, Genelkurmay önünde açılan tank ateşi sonucu kalbinden vurularak şehit edildi.

Şehit Mustafa Avcu, ailenin en küçük çocuğuydu. 2 abisi olan Avcu, henüz 21 yaşındaydı. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ikinci sınıfta okuyan Avcu, Kızılay’da darbecilerin hedefi oldu.

Yatsı namazını kılar kılmaz dışarı çıkan ve Kızılay’a giden Şehit Mustafa Avcu’nun yanında arkadaşı da vardı. Evden çıkarken annesinin elini öpmeyi unutan Avcu, geri dönerek annesinin hem elini öptü hem de vedalaştı, helalleşti. Kızılay’da darbeci hainler tarafından vurulan Avcu, arkadaşının anlattığına göre Kelime-i Şehadet getire getire son nefesini verdi.

ŞEHİT ALİ KARSLI HAKKINDA

Ali Karslı, 15 Temmuz gecesi olayların duyulması ile birlikte TÜRKSAT yerleşkesinde bulunan lojmanından akşam 22.00 sıralarında çıkarak darbecileri durdurmaya karar verdi. Olay akşamı Karslı henüz evdeyken bir helikopter TÜRKSAT binasını ve lojmanlarını taradı. Ali Karslı’nın eşi ve çocukları ateş seslerini duyunca korktukları için evden ayrılmasını istemediler. Karslı, darbecilerin TÜRKSAT binasını ele geçirme ihtimalini düşünerek görev yerine gitti.

15 Temmuz gecesi saldırılar başladığında Genel müdür yardımcısı, 3 kişiden güvenlik amaçlı bina çevresini teftiş etmesini istedi. Bu üç kişi, Güvenlik Şefi Serhat Derecik, Güvenlik Direktörü Ahmet Özsoy ve Hukuk Personeli olan Ali Karslı’ydı. Araç ile etrafı kolaçan eden Karslı, direksiyon koltuğundaydı.

Araba ile TÜRKSAT’ın etrafını dolaşan Ali Karslı ve arkadaşları giriş kapısındaki güvenlik kulübesinin ışıklarının kapalı olmasından şüphelendi.

Karanlıktaki darbecileri fark eden Karslı aracını cuntacı askerlerin üzerine sürdü. Darbeciler o anda içerisinde 3 görevlinin bulunduğu aracı taradı. Şoför koltuğunda bulunan Karslı, başına isabet eden kurşunla orada şehit oldu. Araç içerisindeki TÜRKSAT Güvenlik Direktörü Ahmet Özsoy’da Karslı ile birlikte şehit olurken, üçüncü kişi Güvenlik Şefi Serhat Derecik olaydan yaralı kurtuldu. 44 yaşındaki Şehit Ali Karslı, 17 Temmuz 2016’da memleketi Çorum’da toprağa verildi.

Şehidin ismi, İstanbul Başakşehir’de bir ilkokula verildi.