Vali Çiftçi 23 Nisan’ı kutladı

Vali Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı milletçe kutlamanın gururu içinde olduklarını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, “Aynı zamanda şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz.” dedi.

Vali Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki İstiklâl Mücadelesinde dönüm noktası olmuş, Milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır.

Yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.

Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle mazlum milletlere örnek olmayı başaran ülkemiz, bugün her alanda kalkınan ve gelişen, çağdaş ülkelerle rekabet eden saygın ve istikrarın sembolü bir ülke haline gelmiştir.

İnanıyorum ki; çocuklarımız zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden, demokrasinin değerlerinden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum. Bugüne mana kazandıran sevgili çocuklarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsine hayırlı, başarılı, parlak bir gelecek niyaz ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 17:37