Vali Çiftçi ALS hastasının isteğini kırmadı

Vali Mustafa Çiftçi, ALS (kas erimesi) hastası Musa Kendirci’nin ziyaret isteğini kırmayarak evinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından Vali Mustafa Çiftçi’ye ulaşan ve evine davet eden Kendirci, Vali Çiftçi’nin kendisini ziyaret etmesiyle sevince boğuldu.

Vali Mustafa Çiftçi de ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Duygularını gözleriyle kumanda ettiği klavye yardımıyla bilgisayara aktararak iletişim kuran Musa Kendirci için dua isteyen Çiftçi; “Çorum’lu hemşehrimiz Musa Kendirci ALS (kas erimesi) hastalığına düçar olmuş bir kardeşimiz. Sosyal medya hesabından tarafıma ulaşarak, Çorum'da ALS hastası olarak sadece kendisinin olduğunu ifade etti. Bu zorlu hastalıkla mücadele ederken, şahsıma olan sevgi ve muhabbetini o kadar samimi cümlelerle dile getirdi ve evine davet etti. Onun bu isteğini yerine getirmek boynumun borcu oldu. Kendisini Sağlık Müdürümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz, S.Y.D.V. Müdürümüz, İHH ve Beşir Derneği temsilcileriyle evinde ziyaret ettik. Musa kardeşimiz duygularını, gözleriyle kumanda ettiği klavye yardımıyla bilgisayara aktarıyor ve bu şekilde iletişim kuruyor. ALS hastalığı zamanla ilerleyen zorlu bir hastalık, lakin her hastalığın şifası da, dermanı da Allah'tandır. Sizlerin de-bu mübarek günler hürmetine-Musa Kardeşimizi dualarınızda unutmamanızı, hatırlamanızı istirham ediyorum. Bizler her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Allah yardımcın olsun Musa kardeşim. Dualarımız seninle.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 12:32