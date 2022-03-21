Vali Çiftçi Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle buluştu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Bahçeşehir Kolejini ziyaret ederek kariyer söyleşileri programına konuk oldu.

Ziyaret sırasında okul yönetimi ile bir araya gelen Vali Çiftçi, okul faaliyetleri ve eğitim programları hakkında bilgi aldı.

Vali Çiftçi, Anadolu Lisesi Master6 Eğitim Modeli Meslek Uzmanlarıyla Kariyer Söyleşileri Programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek hem kariyer bilgilendirmesinde bulundu hem de öğrencilerin sorularına cevap verdi.

Söyleşi sonrası Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Yasin Haboğlu, Vali Mustafa Çifçi’ye plaket takdim ederek ziyareti için teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 18:44