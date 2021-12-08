Vali Çiftçi çağrıya duyarsız kalmadı

FATİH BATTAR

En büyük isteği Vali Mustafa Çiftçi ile tanışmak olan özel birey Gönül Yakut'un isteği gerçek oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde katıldığı bir radyo programında en büyük dileğinin Çorum Valisi Mustafa Çiftçi görüşmek olduğunu belirten özel birey Gönül Yakut'un bu çağrısı karşılıksız kalmadı.Programda "Sayın Valimizle görüşmek istiyorum. En büyük hayalim bu. Beni makamında kabul eder ve görüşürse çok sevinirim. Buradan inşallah beni dinliyordur. Ona selam ve sevgilerimi gönderiyorum” demişti. Vali Mustafa Çiftçi de programdan sonra Gönül Yakut'u makamında ağırladı. Gönül Yakut'un çağrısına duyarsız kalmayan Vali Çiftçi, yine gönülleri fethetti.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, 10:25