Vali Çiftçi, Çöplü’de vatandaşlarla buluştu

FATİH AKBAŞ

Çorum Valiliği tarafından mahallelerde düzenlenen halkla buluşma toplantılarının bu seferki durağı Çöplü Mahallesi oldu.

Hürriyet İlkokulu’nda yapılan toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantının başında sunum yapan İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çöplü Mahallesi ile il genelinin asayiş durumu hakkında bilgiler verdi.

Murat Kolcu, Çöplü Mahallesi’nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış Vakfı’nın 220 kişiye 2019 yılının ilk çeyreğinde 507 bin 754 lira yardımda bulunduğunu söyledi.

Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı da toplantının yapılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Vali Mustafa Çiftçi ise, Valilik olarak vatandaşın mal ve can güvenliğini temin etmenin en önemli görevleri olduğunu söyledi.

Valilik olarak farklı iletişim kanallarından vatandaşların taleplerine açık olduklarını ifade eden Vali Çiftçi, sözlerini Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramını tebrik ederek tamamladı. Sonrasında ise toplantıya katılan vatandaşlar taleplerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 10:37