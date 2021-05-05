Vali Çiftçi'den 20 yaş challange

Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya akım haline gelen 20 yaş challange akımına uyarak, 20'li yaşlardaki bir fotoğrafını paylaştı.

1992 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken şu an Kahramanmaraş Valisi olan Ömer Faruk Coşkun’la Alanya Kalesi'nde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Çiftçi, "Şairin dediği gibi. Zamanla nasıl değişiyor insan! Hangi resmime baksam ben değilim. Nerde o günler, o şevk, o heyecan ? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Bugünleri bana gösteren, sonsuz ikram sahibi Yüce Rabbimize şükürler olsun..." notunu paylaştı.

Vali Çiftçi ayrıca 20'li yaşlarda öğrencilik yıllarındaki iki fotoğrafını daha paylaştı. Vali Çiftçi'nin paylaştığı fotoğraflarda 20'li yıllardaki hali ile şimdiki hali arasında tek farkın ise bıyıkları olduğu gözden kaçmadı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 22:30