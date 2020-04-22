Vali Çiftçi'den 23 Nisan mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

TBMM’nin açılışının 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı basın açıklaması yapan Vali Mustafa Çiftçi, “1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar ülkemize gelmeye başlamıştır. Türkiye, çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek memleket olmuştur.

23 Nisan, daha huzurlu, güvenli ve aydınlık bir geleceğin çocuklarımız ile mümkün olduğunu hatırlatan bir gündür. Yarınlar manevi erdemlerle ve milli-ahlaki ülkülerle donanmış, bugünün küçüklerinin omuzlarında şekillenecektir.

Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın hür bir şekilde dalgalanmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 yıl önce sorumluluk üstlenen bütün üyelerini minnet ve şükranla anıyorum. Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için şehitlik mertebesine erişen, gazilik payesi alan silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarını rahmetle yâd ediyorum. Bugüne mânâ kazandıran sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi. (

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 18:38