Vali Çiftçi'den Çorum halkına teşekkür mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, Korona virüsten korunmak için devletin aldığı tedbir ve kurallara azami dikkat ve uymada gösterilen çabalardan dolayı Çorum halkına teşekkür ederek; " Korona virüsten korunmak için devletimizin aldığı tedbir ve kurallara azami dikkat ve uymada gösterilen çabaların Çorumlu vatandaşlarımızda bu kadar büyük karşılık bulması, virüsün yayılmasına bir set anlamına gelmektedir. Hemşehrilerimizin uyumlu ve özverili davranışlarını takdirle karşılıyor, tüm halkımıza sağlıklı ve hayırlı günler dileyerek bu sürecin en kısa zamanda ve zararsız bir şekilde atlatılmasını niyaz ediyorum." dedi

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 17:01