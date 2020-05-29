Vali Çiftçi'den 'Fetih' mesajı

İstanbul'un fethinin 567.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Mustafa Çiftçi; "Atamız Fatih Sultan Mehmet Han, henüz 21 yaşında iken gerçekleştirdiği bu fetihle, Peygamber Efendimiz’in (S.A.S) müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmıştır." dedi

'Sahip olduğu maddi ve manevi değerlerle dünyanın en güzel ve en kadim şehirlerinden olan İstanbul’un fethinin 567’nci yılını kutluyoruz.' diyen Çiftçi, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

"Atamız Fatih Sultan Mehmet Han, henüz 21 yaşında iken gerçekleştirdiği bu fetihle, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmıştır. Ordusunun başında yirmialtı sefer-i hümâyûna çıkan Sultan II. Mehmet Han, Osmanlı Cihan Devleti’nin sınırlarını üç kıtaya genişletmiştir. Bilinmelidir ki, İstanbul sadece coğrafi bir alan değil, medeniyetlerin izlerini bağrında taşıyan muhteşem bir kültür mirası ve hazinesidir.

Şairin: “Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl û bahâdır. Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedadır” diye vasıflandırdığı İstanbul, Roma ve Bizans’tan sonra 470 yıl Osmanlı Cihan Devleti’ne de başkentlik yapmış, bütün bir insanlığın en önemli beldelerinden biri olarak tarihte müstesna bir yer edinmiştir. Geçmişten günümüze intikal eden âbidevi yapılarıyla, bir müze şehirdir. Aynı zamanda, semaya uzanan minareleri ve şerefelerinden yükselen ezan sesleriyle manevi iklimimizin otağı durumundadır. Bu vesileyle, İstanbul’u fethetme müjdesine mazhar olan ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han’ı, fethin manevi mimarlarını ve muzaffer ordusunun mücahitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, her sahada nice fetihler niyaz ediyorum."

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 16:50