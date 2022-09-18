Vali Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklâlini canı pahasına korumayı ilke edinen Türk Milleti’nin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını ve bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını belirten Vali Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiği kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık, vatanseverlik destanı olarak altın harflerle yerini almıştır.

Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatanımız, bizlere aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin en kutsal emanetidir. Onlardan aldığımız güç ve ilhamla bu mübarek emanete kararlılıkla sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, çocuk ve gençlerimize daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Gazilik ve Mareşallik unvanının verilişi vesilesiyle kutlanan Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022, 11:55