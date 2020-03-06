Vali Çiftçi'den İdlib gazisine geçmiş olsun ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak mahallesinde ikamet eden İdlib Gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Salih Doğuhan Arslan ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.