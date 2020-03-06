Vali Çiftçi'den İdlib gazisine geçmiş olsun ziyareti

FATİH BATTAR
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak mahallesinde ikamet eden İdlib Gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Salih Doğuhan Arslan ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gazi Arslan’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyarette İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu da hazır bulundu.
Ziyarette İdlip Gazisi Salih Doğuhan Arslan’a Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020, 19:02