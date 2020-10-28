Vali Çiftçi'den Kandil mesajı

Vali Mustafa Çiftçi Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi mesajında; "Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Mustafa Çiftçi; "Mazhar olduğu ilahi vahiy ile karanlıktan aydınlığa, nefretten sevgiye, haksızlıktan adalete yol gösteren Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya teşriflerinin 1449. yılını idrak ediyoruz.Bizi bir Mevlid Gecesine daha ulaştırdığı için Yüce Rabbimize hamd ediyor, Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed'e (s.a.s.) salâtu selam ediyoruz. Çorumlu hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin memleketimizin ve İslam âleminin birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne vesile olmasını, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde nice mübarek gecelere hep birlikte kavuşmayı niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 21:02