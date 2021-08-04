Vali Çiftçi'den sabotaj iddialarına ilişkin açıklama

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, dün Çorum’un Alaca ve Sungurlu ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sabotaj iddialarına yanıt veren Çiftçi; "Dün Sungurlu'ya bağlı Beylice köyümüzde örtü yangını şeklinde bir orman yangını oldu. Yaklaşık 5 dekarlık bir alan zarar gördü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can yada mal kaybı olmamıştır. Sabotaj ihtimalini göstermiyor ama Jandarma ekiplerimizin yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkacak." dedi