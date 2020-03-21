Vali Çiftçi'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir ziyarette bulunarak acil servisi ve diğer servisleri yerinde inceledi.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbir ve çalışmaların eksiksiz ve titizlikle sağlık çalışanlarınca yerine getirildiğini tespit eden Çiftçi, sağlık ordusunun n mesai mefumu gözetmeksizin, aile ve çocuklarını görmeden, görevlerinin başında fedakarca çalıştıklarını görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

​Çiftçi, İl Sağlık Müdüründen, başhekiminden, doktor, hemşire, temizlik görevlisine kadar hizmet veren tüm sağlık görevlilerinin görevleri başında vatandaşlara güven ve moral verdiğini belirterek; “Tüm sağlık çalışanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Çorum halkı adına hepsine ayrı ayrı selam ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.