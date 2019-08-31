Vali Çiftçi: Görevimiz ayrım gözetmeksizin hizmet etmek

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, görevlerinin vatandaşları ayrım gözetmeksizin hizmet etmek olduğunu belirterek, yaratılanı yaratandan ötürü sevdiklerini söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından Seyfe Köyü’ne gezi düzenlendi. Gezi’de Çorum Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Kırklar Türbesinde protokol üyeleri vatandaşlarla kahvaltı yaptı.

Kırklar Türbesindeki programa Vali Mustafa Mustafa Çiftçi ile eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile eşi Feyza Aşgın, Kent Konseyi Başkanı Şaheste Uçar, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri katıldı.

Kahvaltının ardından katılımcılar Kırklar Türbesini ziyaret ederek dua ettiler.

UÇAR: EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ

Programda konuşma yapan Kent Konseyi Başkanı Şaheste Uçar, sözlerinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Amacımız bir orman gibi kardeşçe, bir ağaç gibi özgürce bir arada yaşamayı becerebilmek. Bunu da tarih boyunca yaptık. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapmak için buradayız. Misafirperverliğiniz bizleri çok etkiledi. Buraya Hacı Bektaş-ı Veli’nin hoşgörüsü sinmiş, Kırklar Türbesinin bereketi sinmiş. O sıcaklığı gördük ve bağımız da kopmayacak. En büyük zenginliğimiz kardeşliğimiz, dostluğumuz ve birlik, beraberliğimizdir” dedi.

AŞGIN: TÜRBENİN ÇEVRESİNİ DÜZENLEDİK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum Belediyesi olarak türbenin çevresinde düzenlemeler yaptıklarını ifade ederek, “Burayı belli bir noktaya getirdik. İnşallah daha da güzelleşir. Burada bir güzellik var, rahmet var. Kent Konseyimiz şehrin tüm dinamiklerini temsil ediyor. Yolu sevgi, kardeşlik, barış olan herkese gönlümüz, yüreğimiz açık” diye konuştu.

‘TÜM ÇORUM’UN EMRİNDEYİZ’

Tüm Çorum’un emrinde olduğunu da dile getiren Başkan Aşgın, “Hacı Bektaş-ı Veli, “72 millete tek gözle bakmayan halka müderris olsa, hakka asidir” demiş. Biz hakka müderris olsak, derviş olsak 72 millete, Allah’ın yarattığı her canlıya aynı gözle bakmıyorsak adam bile olamayız. Tüm Çorum’un emrinizdeyiz. Biz yol eksikse yol yapacağız. Gönül kırıldıysa gönlü tamir edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ: YARATILANI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVİYORUZ

Vali Mustafa Çiftçi de Seyfe Köyü’nde güzel bir tablo ile karşılaştıklarını vurgulayarak, “Kahvaltı işin bahanesiydi. Buraya gelmekteki tek gayemiz sizlerle birlikte bir araya gelmek ve bir şeyler paylaşmak. Allah birliğimizi daim eylesin. Hz. Peygamber “Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır” diyor. Bu yüzden bizim birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. İnsanların giyimi, yaşantısı, inancı ile bir ayrıma gitmemiz mümkün değil. Buna inancımızda müsaade etmiyor. Bizim görevimiz ayırdım gözetmeksizin hizmet etmektir. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2019, 17:36