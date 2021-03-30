Vali Çiftçi kırmızı çizgiyi çekti

FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığı’nın "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Çorum’da Vali Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Çorum’da İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İ Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kurum müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri yaya geçitlerini kırmızıya boyadı. Program sonunda vatandaşlara zerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı maske ve şapka dağıtıldı.