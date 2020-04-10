Vali Çiftçi kontrol noktalarını denetledi

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum-Ankara ve Çorum Samsun karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında polis ve sağlık personelinin, yaptığı denetimleri inceledi.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşları Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında uyaran Vali Çiftçi, toplumun sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara tüm vatandaşların mutlaka uyması gerektiğine dikkat çekti.

Çorum’a giriş-çıkış vatandaşların, ateş ve sağlık durumlarının, sağlık personelleri tarafından uygulama noktasında mutlaka kontrol edildiğini söyleyen Vali Çiftçi, vatandaşlarının kişisel hijyen tedbirlerini almalarının ve alınan tedbirlere uymalarının gerekli olduğunu ifade etti.

Zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiğini belirten Çiftçi, alınan bütün tedbirlerin tamamıyla vatandaşın sağlığını korumaya yönelik önlemler olduğunu aktardı. Uygulama noktalarında görev yapan ekiplerin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Çiftçi, yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, bu süreçte fedakarca ve sabırla görev yapan sağlık personelleri ve kolluk güçlerine teşekkür etti.

Vali Çiftçi ayrıca Türk Polis Teşkilatı’nın 175.yılı dolayısyla tüm polislerin Polis Haftası’nı da kutlamayı ihmal etmedi.