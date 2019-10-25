Vali Çiftçi öğrenci oldu

EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci oldu.



Çorum’a tayini nedeniyle bir yıl dondurduğu eğitimine, bu sene tekrar başladığını bildiren Vali Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, okumak ve öğrenmekle ilgili bir de şiir paylaştı.

Eğitim konusunda gençlere de önemli bir örneklik sergileyen Vali Mustafa Çiftçi, yeni eğitim hayatıyla ilgili duygularını şu cümlelerle ifade etti; “Geçen yıl başladığım ancak tayinimin Çorum’a çıkması nedeniyle kayıt dondurmak zorunda kaldığım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bu yıl 1/A sınıfından başlıyorum.

Bu vesileyle bugün Hukuk Fakültesi’ne uğradım, kaldığımız noktadan öğrenmeye, öğrenciliğe devam etme irade ve azmiyle Çorum’a dönüyorum.

Şairin deyimiyle:

Birgün okuyup yazmasam meşk elden gider,

Birgün çalıp söylemesem aşk elden gider.

Öğrenmeye, öğrenciliğe devam...