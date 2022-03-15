Vali Çiftçi Sezikli’yi tebrik etti

EROL TAŞKAN
Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görevlendirilmesi yapılan Prof. Dr. Mesut Sezikli’yi yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Vali Çiftçi’nin başarı dileklerini aktardığı ziyarette, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Evrim Avşarlar ve Doç. Dr. İhsan Çetin de hazır bulundu.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, ziyaret nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekilere teşekkür etti.