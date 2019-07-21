Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu'ya geldi.



İlk olarak Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kampüs inşaatını gezen Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer’den bilgi aldı.

Vali Çiftçi, daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastalara acil şifalar dileyen ve karanfil veren Vali Çiftçi, çocuk servisinde yatan çocuk hastalara ise çeşitli oyuncaklar hediye etti.



Çiftçi ve beraberindeki heyet hastane ziyaretinden sonra Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezinde incelemelerde bulundu. Son olarak bir tekstil firmasını gezen Vali Mustafa Çiftçi, firma hakkında bilgi aldıktan sonra atölye çalışanlarıyla sohbet etti. Tekstil atölyesi ziyaretinden sonra esnafları ziyaret eden Çiftçi, esnafa hayırlı işler dileyerek, isteklerini dinledi. Vali Çiftçi daha sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Çiftçi’ye ziyaretinde Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkan vekili İsmet Gülünay, Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.