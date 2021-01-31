Vali Çiftçi yeni yaşımızı kutladı

Vali Mustafa Çiftçi, gazetemizin 31. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Vali Çiftçi, yayımladığı mesajda; “İlimiz yazılı basınında basın meslek ilkeleri doğrultusunda yerel haberleri gündeme getirerek tarafsız, ilkeli, objektif habercilik ve yayın anlayışıyla halkımızın en doğru şekilde aydınlatılmasında aktif rol alan Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.Gazetenin tüm mensuplarını gönülden tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Daha nice başarılı yıllara.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 21:20