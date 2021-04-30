Vali Çiftçi’den 1 Mayıs mesajı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Emek ve alın teriyle Çorum’un büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Vali Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için alın teri döken emekçilerimizin; maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara uzanan fedakârlıkları, ülkemizin kalkınması için bir alt yapı olarak görülmekte ve bu doğrultuda adımlar atılmaktadır.

İşçilerin ve emekçilerin refah düzeyinin artırılması Türkiye'nin ekonomik alanda büyümesidir. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkemiz daha da kalkınacaktır.

Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmesini ve hakkaniyetli bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum.

Başta ilimizde olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında emekleri ve alın teriyle çalışan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Günü'nü kutluyor, günlerinin hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 19:00