Vali Çiftçi’den 10 Kasım mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, aramızdan ayrılışının 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

İstiklal Harbi Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anan Vali Çiftçi, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emperyalist devletlerin başlattıkları istila hareketinde, milleti mukadderatına sahip çıkmaya çağırarak, milletimizin var olma mücadelesini başlatmıştır. O’nun önderliğinde, aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır. Türk'ün asıl gücü, insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliği ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Bu birlik ve beraberlik içinde Selçuklu ve Osmanlı'nın varisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hürriyet ve medeniyet mücadelesini sonsuza kadar devam ettirecektir. Bu büyük mücadelede, milletimize önderlik eden Gazi Paşa başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm komutan, siyaset ve devlet adamlarını şükranla anıyoruz.” (Haber Merkezi)