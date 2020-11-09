Vali Çiftçi’den 10 Kasım mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, vefatının 82. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, devletin kuruluşunda emeği olan devlet ve siyaset adamlarını, vatan uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanları minnet ve şükranla anan Vali Çiftçi, mesajında şunları dile getirdi:

“Milli iradenin tecelli ettiği Gazi Meclis’in ilk başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygıyla anıyoruz. Atatürk’ün önderliğinde aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, Türk milleti milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak, bayrağımızın inmesine, ezanlarımızın susmasına izin vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Vatan toprağı için yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi hatırdan çıkarmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünden daha güçlü ve müreffeh yarınlara sağlam ve kararlı adımlarla yürüyecektir.”