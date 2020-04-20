Vali Çiftçi’den bankalara bir uyarı daha!

Vali Mustafa Çiftçi, kamu ve özel banka müdürleri ile COVİD-19 tedbirleri kapsamında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Koronavirüs önlemleri doğrultsunda banka önlerinde oluşan kuyruk ve vatandaşların sosyal mesafeye uymaması dolasıyla Vali Mustafa Çiftçi bankaları uyardı.

Bankaların alınan önlemlere uyması gerektiğini belirten Çiftçi, banka önlerinde oluşan görüntülerin son bulması gerektiğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere yaklaşık bir hafta önce Çorum’da 7 bankaya Koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karar ile 22 bin TL para cezası kesilmişti.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 17:07