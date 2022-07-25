Vali Çiftçi’den Basın Bayramı mesajı

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan Vali Mustafa Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir.

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Basın mensuplarımız bu önemli görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yapmaktadırlar.

Basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin görevlerini yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar temenni ediyorum.”