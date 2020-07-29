Vali Çiftçi’den bayram mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, Çorumlular’ın ve İslâm aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Türk milletini asırlardır birbirine bağlayan, kardeş kılanın yardımlaşma ve dayanışma ruhu olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, dini bayramların oluşturduğu manevi ortamların iyi değerlendirilmesi ve bu güzel hasletlerin yaşatılması için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçi, mesajının devamında; “Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için vatandaşlarımıza trafikte daha dikkatli olmalarını ve bayram süresince de sosyal mesafe kurallarına uymalarını özellikle hatırlatmak istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çorumlu hemşerilerimin ve İslam âleminin Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, bayram günlerinin sevinçlere, mutluluklara vesile olmasını diliyor, tüm halkımızın sevdikleri ile birlikte sağlık, huzur ve esenlik dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.