Vali Çiftçi’den EDS açıklaması

FATİH BATTAR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Öğretmenevi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, Sungurlu-Çorum ve Çorum-Sungurlu arasında kurulan EDS sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EDS’nin şehir içindeki geçişleri kapsamadığını ifade eden Çiftçi; “Geçtiğimiz günlerde Karayolları teşkilatımız tabelaların kurulumlarını gerçekleştirdi. Şu anda Sungurlu’nun çıkışından Çorum’un girişine kadar yaklaşık 61 bin 190 metrede koridor oluşturulmuş durumda. Çorum’un çıkışından Sungurlu’nun girişine kadar 61 bin metrede de ortalama hız sınırı oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı’ndan talimat bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Trafik Başkanlığı’nın sorumluluğunda bu iş yürütülüyor. Talimat geldiğinde sistem devreye alınacak. Bu EDS şehir geçişlerini kapsamıyor. Sungurlu ve Çorum içindeki şehir içindeki geçişleri kapsamıyor. İleride 2.etap olarak bunlarda sisteme dahil edilebilir. İçişleri Bakanlığı’ndan sisteminin devreye alınması talimatı geldiğinde ortalama hız İl Trafik Komisyonu’nun alacağı karar ile belli olacak.” dedi

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022, 12:37