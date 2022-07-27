Vali Çiftçi’den Hitit Barajı talimatı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da 2022 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan Vali Çiftçi, kaderine terk edilen Hitit Köyü Projesi ile ilgili DSİ . Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’na inceleme yapması hususunda talimat vererek, “Kısa sürede eksiklerinin tamamlanıp devredilmesinde fayda var” dedi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

ÇİFTÇİ: 405 PROJENİN 32’Sİ TAMAMLANDI

Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, 2022 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 405 tane proje bulunduğunu, toplam bedellirinin ise 12 milyoar 305 milyon lira olduğunu belirterek, “405 projenin 32 tanesi tamamlandı. 152’si halen devam ediyor. 143 tanesi ihale aşamasında. 74 tanesine henüz başlanmadı. 4 tanesi de tasfiye edildi” dedi.

‘HİTİT KÖYÜ PROJESİ İLİMİZİN KANAYAN YARASI’

Konuşmasında kaderine terk edilen Hitit Köyü Projesi’ne değinen Vali Çiftçi, DSİ . Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’na inceleme yapması hususunda talimat vererek, “Hitit Barajı’nı görün. Ben gittiğimde çok kötü durumdaydı. Oranın kısa sürede eksiklerinin tamamlanıp devredilmesinde fayda var. İlimizin kanayan yarası” ifadelerini kullandı.

YAROĞLU: ASLINA UYGUN RESTORE EDİLİP DEVRİ YAPILACAK

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu da projenin bitmesi için 4 milyon liralık bir maliyetinin olduğunu, aslına uygun şekilde restore edilip Alaca Belediyesi’ne devrinin yapılacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022, 19:23